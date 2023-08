Vasta frode sull'iva dei carburanti, la guardia di finanza confisca 30 milioni di euro

La guardia di finanza sta procedendo alla confisca di immobili, terreni e liquidità per un totale di 30 milioni di euro a conclusione di un'indagine sull'evasione di iva nell'ambito del commercio di carburante. Ad avviare l'indagine, diretta dalla procura di Roma, sono stati i finanzieri di Venezia. L'operazione aveva permesso di smantellare, alla fine del 2019, una presunta associazione a delinquere con al vertice quattro persone: due intermediari calabresi e due "esperti" di prodotti petroliferi di Milano.

Il gruppo avrebbe ricavato guadagni illeciti tramite società cartiere e vari passaggi con emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il carburante era conservato in un deposito costiero di Venezia, da dove veniva estratto per essere venduto ai distributori stradali del Nordest. La frode al fisco permetteva al gruppo di rivendere il prodotto a prezzi inferiori a quelli di mercato. Nel 2019 era stato disposto un sequestro preventivo per il valore di 37 milioni di euro, cifra corrispondente al profitto illecito dell’iva evasa relativa alla commercializzazione di oltre 270 milioni di litri di carburante.

In questi giorni i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia stanno eseguendo il provvedimento definitivo del gip di Roma a carico di una società amministrata da uno degli arrestati, residente in provincia di Milano. All’esito dell'attività, sono stati assicurati allo Stato 33 immobili tra fabbricati e terreni, 2 autovetture, quote sociali per oltre 70mila euro e i saldi attivi dei conti correnti riconducibili ai destinatari della sentenza. Per l'uomo il tribunale ha stabilito l’applicazione di una pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici e dal commercio con la pubblica amministrazione.