Frode nel commercio di pellet, quattro arresti

Commercio illecito di pellet e legname, frodi ed evasione fiscale: è il "business" al quale si sarebbe dedicato un gruppo composto da 11 persone, che ora è stato smantellato grazie alle indagini della guardia di finanza di Padova e della questura di Rovigo. Cinque presunti responsabili sono stati sottoposti a misura cautelare (4 ai domiciliari, uno dei quali residente in Riviera del Brenta, un ad obbligo di firma, anche lui della stessa zona), con contestuale sequestro di beni e disponibilità finanziarie per più di un milione e mezzo di euro. Nell'operazione sono stati perquisiti capannoni industriali nelle zone di Brescia, Ferrara, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona.

Era il 2021 quando la squadra mobile di Rovigo ha iniziato a indagare su un grosso andirivieni di camion con targhe slovene e croate presso un capannone a Casale di Scodosia (Padova), gestito da una società di Dolo che commercia pellet e legname. A quel punto, sospettando una possibile frode fiscale, è entrata in gioco la guardia di finanza di Este. Nel dicembre 2021 i finanzieri hanno messo sotto sequestro il capannone (per mancanze relative alla sicurezza) e acquisito vari documenti.

Così è emerso il meccanismo della frode: una società con sede in provincia di Treviso aveva dirottato il proprio volume d’affari verso una società “schermo”, ossia quella di Dolo, creata ad hoc e destinata al fallimento una volta esaurita la propria funzione (già nel 2021, infatti, non aveva dichiarato l'Iva). Il denaro confluito sui conti correnti della società schermo, derivante dalla cessione del pellet al portafoglio clienti della società schermata, veniva subito bonificato a favore di società slovene e croate, che in realtà erano gestite all’amministratore di quella trevigiana. La società schermo, omettendo sistematicamente di versare le imposte, riusciva a vendere il materiale a prezzi più bassi della media, permettendo alla società schermata di nascondere al fisco i propri introiti. Non solo. È emersa l’esistenza di altre due società, con sede a Lonato del Garda (Brescia) e di fatto ubicate nella provincia di Rovigo, la cui unica funzione era quella di ricevere fatture false da quella di Dolo per prodotti e servizi inesistenti.

Le società sono riconducibili a un imprenditore di 75 anni, residente nella provincia di Rovigo, recentemente messo ai domiciliari su richiesta della procura di Brescia per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, al fine di agevolare una cosca ‘ndranghetista del crotonese.