Frode Pnrr, tra gli arrestati c'è l'ex sciatore Alex Mair

L'ex sciatore altoatesino Alex Mair è tra le persone arrestate nell'operazione della guardia di finanza riguardante un'organizzazione che avrebbe intercettato illegalmente fondi pubblici per 600 milioni di euro. Originario di Bressanone e residente in provincia di Verona, ha diversi precedenti con la giustizia: nel 2022 fu accusato dal tribunale di Ferrara di riciclaggio e falso, e nel 2007 patteggiò a Bolzano per un caso di auto a noleggio "sparite" all'estero. In precedenza, nei primi anni Duemila, sarebbe stato arrestato per droga.

Per quanto riguarda questa inchiesta, Mair è stato bloccato nei giorni scorsi in Slovacchia assieme a una donna di origine ucraina, anche lei in arresto. Sono accusati di essere al vertice del gruppo che avrebbe gestito una rete di false società costituite appositamente per acquisire fondi in modo illegittimo: prima quelli del Pnrr dedicati alla digitalizzazione, poi quelli per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese (ACE). In tutto, otto persone sono state portate in carcere e 14 ai domiciliari. L'indagine, coordinata dalla procura europea, era scaturita nel 2022 dai movimenti sospetti di due società veneziane che avevano partecipato a un bando di Simest.

I soldi ricavati sarebbero stati poi trasferiti all'estero o reinvestiti in acquisto di immobili, auto di lusso, gioielli e orologi, criptovalute e viaggi. Nelle attività illegali sarebbero coinvolti dei commercialisti - uno di Jesolo - con il ruolo di spedire i bilanci falsi. Le perquisizioni e i sequestri sono stati svolti in Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli, Toscana, Lazio, Campania e Puglia.