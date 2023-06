Frodi sui crediti d'imposta: in Veneto sequestri per 150 milioni di euro

Centocinquanta milioni di euro di crediti inesistenti in materia edilizia ed energetica sequestrati nell'ultimo anno dalla guardia di finanza in Veneto. Più di 750 evasori totali, molti dei quali operanti attraverso e-commerce. Sono solo alcuni dei numeri che emergono dal report rilasciato dal comando regionale della guardia di finanza in occasione del 249esimo anniversario dalla fondazione. Numeri che riguardano centinaia di indagini svolte e portate a termine nell'ultimo anno e che hanno portato a denunciare 2.131 persone e ad arrestarne 27 per reati tributari, oltre a sequestrare beni per 90 milioni di euro quale profitto di diverse frodi fiscali.

Nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la guardia di fnanza in Veneto ha eseguito oltre 60mila ispezioni e sviluppato circa 5mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo”, a tutela di famiglie e imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Pnrr. I 303 interventi in materia di accise hanno permesso di sequestrare più di 250 tonnellate di prodotti energetici e di accertare oltre 73 tonnellate consumate in frode. Quasi 5.600 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d’imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza. Per il contrabbando sono state sequestrate 8 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e denunciate 35 persone, di cui due tratte in arresto.

Spesa pubblica e reddito di cittadinanza

In tema di spesa pubblica, sono state 1.709 le denunce e 321 le segnalazioni alla Corte dei conti 321 in relazione all’accertamento di danni erariali per circa 681 milioni di euro. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell’Unione Europea ammontano a circa 45 milioni, mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale sono pari a 75 milioni. In materia di reddito di cittadinanza sono stati eseguiti circa mille controlli, che hanno consentito di accertare contributi indebitamente richiesti e/o percepiti per oltre 7,6 milioni di euro, e di denunciare 877 responsabili. In tema di appalti, sono state monitorate procedure contrattuali per circa 185 milioni, di cui 55 milioni riferibili a investimenti finanziati con risorse del Pnrr. Sul fronte dell’anticorruzione e dagli altri reati contro la pubblica amministrazione, sono state denunciate, complessivamente, 35 persone.

In materia di riciclaggio ed autoriciclaggio sono stati eseguiti 251 interventi, che hanno portato alla denuncia di 658 persone, di cui 15 arrestate, e al sequestro di beni per un valore di oltre 30,5 milioni. In ambito portuale e aeroportuale sono stati eseguiti oltre 2.630 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere di oltre 28 milioni di euro e 1.162 violazioni. In materia di reati fallimentari e del codice della crisi d’impresa i beni sequestrati ammontano a 4,2 milioni su un totale di patrimoni distratti di oltre 300 milioni.

Criminalità organizzata

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato sono state concluse sette indagini che hanno permesso di denunciare 25 persone di cui 9 colpite da provvedimenti restrittivi. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 478 soggetti, con l’applicazione di provvedimenti di sequestro e confisca per un totale di circa 18 milioni di euro. Ammonta, invece, a 44 milioni di euro il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’autorità fgudiziaria per l’applicazione delle misure ablatorie. Tra questi, 86 misure di prevenzione nei confronti di soggetti connotati da cosiddetta “pericolosità economico-finanziaria” ai quali sono conseguiti sequestri per oltre 6,5 milioni di euro, confische per oltre 5 milioni di euro.

Droga e contraffazione

Nell'ultimo anno e mezzo i diversi reparti della guardia di finanza del Veneto hanno sequestrato, in territorio nazionale ed estero, circa 2 tonnellate di droga, in prevalenza cocaina (1,1 tonnellate), hashish (circa 3 quintali) e marijuana (circa 4 quintali), denunciando 518 persone (di cui 87 arrestate) e segnalandone 1.163 ai prefetti. Sul fronte della tutela del commercio sono stati sottoposti a sequestro oltre 48 milioni di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. Sono stati anche sequestrati circa 200 mila litri e 21.400 tonnellate di prodotti agroalimentari (nella quasi totalità granturco), che recavano marchi industriali falsificati, indicazioni non veritiere nonché oggetto di frode commerciale.