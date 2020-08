«Commissariato di Portogruaro un ospedale da campo, utilizzato per visitare i profughi»

Questa mattina gli agenti del commissariato di Portogruaro hanno rintracciato una decina di profughi provenienti dalla rotta balcanica, parte dei 40 circa che sarebbero stati trasportati a bordo di un tir e lasciati poco distanti l'uscita autostradale. In merito è intervenuto anche Mauro Armelao, segretario regionale di FSP Polizia. «Ci sentiamo di dissentire sulla ormai usanza consolidata di far visitare i profughi negli uffici di polizia con annessi servizi igienici e ringraziamo il personale sanitario intervenuto per effettuare le visite e i previsti controlli per capire se le persone fermate fossero positive al Covid».

«Installare tende esterne come punto medico»

«Come FSP Polizia - ha aggiunto Armelao - ci sentiamo in dovere di chiedere a chi di competenza, considerati i continui rintracci che si stanno effettuando da un mese a questa parte, di far montare una tenda da utilizzare come punto medico in modo da poter visitare le persone in tutta sicurezza e senza interessare così gli uffici di polizia. Inutile dirlo: i rintracci sono quasi quotidiani, gli ingressi irregolari da Trieste idem, quindi si programmi l’installazione di strutture idonee per le visiti e una sorta di prima accoglienza».