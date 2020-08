Acquista una carabina sul web, scatta la denuncia

Acquistare per corrispondenza armi è vietato in Italia da una legge risalente al 1975. Forse G.G., 61enne residente a Mira con regolare porto di fucile per uso sportivo, non ne era a conoscenza, oppure ha fatto finta di non saperlo. Fatto sta che la potente carabina ad aria compressa acquistata online gli è costata una denuncia da parte dei carabinieri della tenenza di Mira.

Arma sequestrata

La carabina, la cui potenza la classifica tra le comuni armi da sparo, è stata acquistata in un portale spagnolo: dopo aver sfogliato il catalogo piuttosto nutrito, l'uomo avrebbe scelto il suo nuovo fucile, sorvolando sull'illiceità dell'acquisto. Una volta tracciata la transazione, l'uomo è stato denunciato dai militari dell'Arma. L'arma, invece, è stata sequestrata.