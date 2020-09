Fuga di gas nell'appartamento, evacuata palazzina a Bibione

L'odore di gas è persistente e scatta l'allarme al 115. I vigili del fuoco di Portogruaro e Lignano (Udine) sono intervenuti ieri sera, attorno alle 21, in via del Leone a Bibione per una fuga di gpl.

Evacuata palazzina

Le squadre sul posto hanno in primo luogo messo in sicurezza l'area, evacuando a scopo cautelativo l'intera palazzina; hanno quindi proseguito con il controllo dei vari appartamenti e in breve tempo individuato la perdita in un fornello lasciato aperto, sprovvisto di termoscopia di sicurezza. Gli ambienti sono quindi stati arieggiati e i condòmini fatti rientrare nelle rispettive abitazioni. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore.