Fuga di gas metano a Noale, chiusa Piazza XX Settembre

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8, in un'area interessata da cantieri. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale

Questa mattina, poco dopo le 8, i vigili del fuoco sono intervenuti a Noale, in Piazza XX Settembre, per una fuga di gas metano. Sul posto un'autobotte e un funzionario, che ha avvisato come da prassi la ditta che si occupa della fornitura del gas. Compito della polizia municipale, invece, chiudere la piazza al traffico durante le operazioni.

Stando ad una prima ricostruzione, è probabile che gli operai che stanno lavorando nel cantiere allestito nel salotto della città dei Tempesta abbiano urtato e danneggiato un tubo interrato a media pressione, causando una cospicua fuga di gas.