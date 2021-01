Fuga di gas al parco, vigili del fuoco allertati per il forte odore

Un forte odore di gas e la segnalazione ai vigili del fuoco. È succcesso stasera, 6 gennaio: gli operatori sono intervenuti verso le 20.45 al parco delle Rose di San Donà di Piave, in una laterale di via Giorgione, allertati dai passanti che avevano avvertito le esalazioni.

Si è trattato di un problema alle tubature, per questo sono state avvertite le squadre del pronto intervento della compagnia di distribuzione che si sono recate sul posto per eseguire i controlli ed effettuare la messa in sicurezza delle condotte. Nessun particolare problema si sarebbe manifestato per le per persone o per le cose sul posto.