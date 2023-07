Fuga a tutto gas su un Porsche Cayenne, sperona le volanti ma lo arrestano

La volante della polizia gli intima l'alt e lui alla guida di un Porsche Cayenne fugge via sgasando. Si è conclusa con un arresto la corsa folle del Suv di lusso venerdì mattina a Marghera. L'uomo, un veneziano ultrasessantenne, è stato fermato dopo un inseguimento venerdì mattina terminato al parcheggio del ristorante "Bocoeto" di via Bottenigo dove due volanti lo hanno attanagliato. Ma il rischio di investire e uccidere qualcuno in pieno giorno è staro serio. Il suv ha perfino quasi travolto un poliziotto fingendo di accostare. Prima ha rallentato, si è messo sul lato della strada davanti all'auto della polizia e poi all'improvviso via di nuovo a tutto gas, proprio quando l'agente a piedi stava per raggiungerlo. Lui con le ruote sopra il marciapiede ha continuato a corrrere a zig zag con il Porsche sempre più fuori controllo in mezzo alle macchine e tra la gente e i bambini a piedi.

Alla prima volante se n'è affincata una seconda, probabilmente il rinforzo arrivato per fermare prima possibile il suv che sembrava impazzito. A quel punto il conducente sentendosi circondato si è messo a speronare una volante in corsa rischiando di provocare un incidente. A fermarlo dopo il pericoloso inseguimento è stato il conducente stesso. Ma non si è arreso, è semplicemente rimasto intrappolato dalle due auto della polizia che lo hanno chiuso a tenaglia nel parcheggio del ristorante. Solo allora il veneziano fuori controllo si è arreso: i poliziotti lo hanno arrestato davanti al locale per violenza e resistenza, danneggiamento e corsa a folle velocità. Nel suv gli agenti gli hanno pure trovato un coltello e non è escluso che decidano di fare altri approfondimenti sullo stato di salute dell'uomo, per chiarire le ragioni della fuga e poi della folle corsa in pieno centro. Per le volanti della polizia veneziana si tratta del secondo investimento a rischio in meno di una settimana. Domenica all'alba una volante sul Terraglio è sconfinata nel Trevigiano dove un 45enne è stato fermato a Mogliano con arnesi da scasso e droga in macchina. Dopo una resistenza violenta alle forze dell'ordine l'uomo è stato arrestato dalla polizia e dai carabinieri trevigiani.