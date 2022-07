Fumo e aria irrespirabile: pioggia di chiamate ai vigili del fuoco

Centralino bollente, questa notte, per i vigili del fuoco. Sono state infatti molte decine le telefonate ricevute dalla centrale operativa da parte di cittadini allarmati a causa di fumo e odore acre, causati dall'incendio divampato ieri mattina sul Carso. Le chiamate, in particolare, sono partite dal Veneto orientale e circoscritte all'area di Bibione. Secondo quanto si apprende, i tecnici di Arpav hanno monitorato la qualità dell'aria nella zona, non ravvisando criticità di sorta, a parte, per l'appunto, un odore fastidioso. Diverse segnalazioni sono giunte anche questa mattina da Venezia.

Nel frattempo, nell'area interessata dalle fiamme, i vigili del fuoco dell’intero Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per tutta la notte, assieme ai colleghi sloveni, alla guardia forestale e alla protezione civile per arginare le fiamme. A quanto si apprende, il ristagno dell’aria avrebbe provocato un picco notturno elevatissimo di Pm10 nella città di Monfalcone, nella quale in molti quartieri l’aria era letteralmente irrespirabile: secondo le rilevazioni dell’Arpa Fvg, si sono registrate punte di 1.600 microgrammi per metro cubo, un livello fuori ontrollo, se si considera che il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi.