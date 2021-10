Fumo grigio dall'autobus: studenti a terra e disagi al traffico

Il fumo grigio che usciva dal motore ha subito messo in allerta il conducente del bus, che ha interrotto la marcia e fatto scendere tutti gli studenti che si trovavano all'interno. È successo questo mattina, poco dopo le 7.30, a Mirano, all'altezza del poligono di tiro di via Scortegara.

Fumo dal motore dell'autobus

Una volta evacuati tutti i ragazzi che si stavano recando a scuola, l'autista ha utilizzato l'estintore, per spegnere ogni possibile fonte di incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, in supporto, i carabinieri, che hanno deviato il traffico e istituito viabilità alternata in entrambi i sensi di marcia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, in un orario di punta: sono passati infatti pochi minuti prima che si formasse una lunga colonna di veicoli in fila indiana. Le operazioni di rimozione si sono concluse un'ora dopo.