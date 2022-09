Incendio al tetto di un'abitazione a Santa Croce, fumo visibile a chilometri di distanza

Un incendio è divampato al tetto di un'abitazione nel sestiere di Santa Croce, verso le 18 di mercoledì, nella zona della Trattoria ristorante Al Nono risorto in centro storico a Venezia. Fiamme dagli infissi al quarto piano del palazzo e una colonna di fumo che è stata quasi subito visibile a molta distanza dal luogo dell'accaduto. Sul posto due barche dei vigili del fuoco con le squadre impegnate nello spegnimento del rogo: operazione non semplice a quell'altezza per la difficoltà di fare arrivare pompe, bombole e attrezzature per mettere in sicurezza qualla parte vicina al sottotetto. I danni a prima vista sono ingenti ma nessuno risulta esser rimasto coinvolto.

Le fiamme sono divampate in calle Regina, al civico 2335, non lontano da Rialto. Sono in corso tutte le verifiche per chiarire le cause dell'accaduto: se un malfunzionamento o un corto circuito da un elettrodomestico o da una presa. Numerose le chiamate al 115. I pompieri hanno consigliato ai residenti dei palazzi in zona di uscire di casa se possibile, mentre quello interessato dal fuoco e dal fumo è stato evacuato, per il tempo necessario a rimettere lo stabile in sicurezza. Verso le 19 il rogo era sotto controllo. Nessuno all'interno: una donna che era nella casa incendiata è uscita da sé appena dopo la comparsa delle prime fiamme, dando l'allarme.