S'incendia una scatola con plastiche nel sottoscala, condominio evacuato

I vigili del fuoco hanno dovuto far uscire tutti i condomini dalla palazzina di via Gozzi, nel pomeriggio di martedì: verso le 16 è uscito del fumo dalle scale e alcuni hanno allertato la centrale al 115. I pompieri, arrivati con due mezzi, hanno controllato il condominio e gli appartamenti fino a trovare una scatola con delle plastiche che era stata riposta nel sottoscala, e lì aveva iniziato a bruciare provocando esalazioni di un odore acre, percepibile dai residenti oltre le loro porte d'ingresso.

Gli operatori sono riusciti a domare subito il principio d'incendio con le pompe e prima di chiudere l'intervento in sicurezza hanno fatto attendere un po' gli inquilini nel cortile, verificando dappertutto. Sull'atrio a piano terra c'era anche una ragazza che prima di lasciare casa aveva messo in salvo nel trasportino il suo quattrozampe, portandolo con lei. In via Gozzi era arrivata anche l'ambulanza, per l'eventuale soccorso specie agli abitanti più anziani, ma non è stato necessario alcun tipo d'intervento e infatti il Suem poco dopo è ripartito vuoto. La polizia locale ha fatto viabilità ed è rimasta in supporto.

In mattinata, sempre martedì 11 giugno, in via Orlanda i vigili del fuoco avevano fatto un'uscita analoga: all'interno di un palazzo erano state avvertite esalazioni di fumo che sembravano provenira dai garage e per questo, dopo aver cercato l'origine del rogo, i pompieri hanno continuato a fare accertamenti tenendo momentaneamente fuori dallo stabile gli abitanti.