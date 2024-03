Fumo dal calzaturificio, fuori tutti: intervento al filtro di aspirazione

Fumo da un calzaturificio a Fiesso D'Artico: i dipendenti sono stati fatti uscire tutti fuori in strada. È successo mercoledì nel primo pomeriggio ed è scattato l'allarme. I vigili del fuoco, partiti con diverse squadre anche da Venezia, hanno riscontrato un principio d'incendio scattato da una scintilla all'interno di un capannone a Fiesso D'Artico.

Durante la fase della fresatura, in base agli accertamenti, il materiale di fabbricazione stava per alimentare un rogo di dimensioni maggiori a causa delle polveri presenti all'interno dell'impianto di aspirazione. Questi residui, probabilmente accumulati in maniera abbondante, hanno iniziato a bruciare. Il dispositivo avrebbe preso fuoco a sua volta in poco tempo, invece prima che le fiamme potessero espandersi al resto del capannone sono state domate dai pompieri che hanno evitato il coinvolgimento di materiali infiammibili, normalmente presenti in una fabbrica di questo tipo: colle, pelli, tessuti, cuoio ecc.

La situazione del capannone la cui gestione è del bengalese Shahadat Hossain, in strada terza del quartiere industriale a Fiesso, è rientrata presto alla normalità dopo l'intervento di bonifica e messa in sicurezza l'immobile. Al sicuro anche i dipendenti, nessuno dei quali coinvolto, che avevano abbandonato il capannone appena è scattato l'allarme.