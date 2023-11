Fumo nel vaporetto, Actv: «Nessun incendio, perdita d'olio accidentale su superfici calde»

AGGIORNAMENTO : Avm/Actv precisa che non si è verificato alcun incendio a bordo del vaporetto. «Il fumo - spiega in nota l'azienda - è infatti scaturito da una perdita d’olio accidentale caduta su superfici calde, generando una nube, ulteriormente alimentata dall’attivazione dell’impianto antincendio».

Le verifiche successive da parte del pronto intervento e del cantiere non hanno evidenziato alcun danno al mezzo, che potrà tornare in esercizio in breve tempo, una volta sostituita la componente che ha generato la perdita d’olio. Actv precisa inolte che la flotta «è soggetta a cicli manutentivi programmati per standard o normativa ogni 1.000 ore moto e con cadenza 12 mesi. In tali interventi tutte le unità vedono una sostituzione quasi totale di tutte le parti meccaniche ed elettriche».

---

Principio d'incendio in un vaporetto a Venezia. È successo poco dopo le 17.30, all'interno di un battello della linea 5.2 ormeggiato all'imbarcadero di Piazzale Roma. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.

I passeggeri sono stati sbarcati, nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco. Le fiamme, che erano divampate nel vano motore, sono state spente dall'impianto estinguente e dal personale di bordo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i tecnici di Actv. Avvisata anche la capitaneria di porto. Sono attualmente in corso di valutazione le cause del rogo, chi era a bordo pare abbia sentito un forte scoppio. Il mezzo, dopo la messa in sicurezza, è stato trainato nel cantiere Actv.