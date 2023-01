Il silenzio composto all'ultimo saluto ad Alessandro

Una folla commossa e silenziosa all'ultimo saluto ad Alessandro Polato. Le preghiere degli scout hanno accompagnato la liturgia del funerale celebrato ieri in parrocchia a San Pio X, da don Paolo Zago. Nel silenzio è arrivato il feretro in chiesa ed è iniziata la cerimonia, come aveva chiesto il sindaco Andrea Cereser, presente alle esequie, nel lutto cittadino. «Sono tante le domande, la delusione, lo scoraggiamento di fronte alla scomparsa di una giovane vita», esordisce il parroco durante l'omelia -. Alessandro cominciava a raccogliere i frutti del suo impegno, ad abbozzare i progetti e a realizzare i sogni lavorativi. Non riusciamo a darci una risposta», continua il parroco.

Vicini i famigliari si tengono per mano all'uscita dalla chiesa, in un dolore composto davanti al feretro di Alessandro, perduto in una manciata di secondi mentre era sul sedile posteriore della macchina di un amico, finita fuori strada per un incidente domenica scorsa. «Di fronte ai drammi ciò che conta è avere qualcuno che ci cammina accanto - prosegue don Paolo - Alessandro non c'è più e nemmeno la sua presenza silenziosa, sensibile, attenta. I suoi gesti di amicizia, il suo servizio negli scout. Rimane l'amore donato agli altri, la sua gioia di vivere, la cordialità, l'attenzione al prossimo, la generosità».

Nelle preghiere gli scout, anche quelli più giovani che lo adoravano per quella sua naturale passione per il gioco, hanno chiesto di riuscire ad andare avanti nonostante la mancanza del loro amico, fratello e confidente dalla risata inconfondibile. Oggi, venerdì, è il giorno dell'ultimo saluto a Mariachiara Guida, l'altra vittima dello schianto, in Duomo alle 15. Sarà il sacerdote che la conosceva bene a celebrarlo, l'ex direttore dell'oratorio don Bosco, don Alberto Maschio.