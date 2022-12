Domani il funerale di Cinzia Luison, uccisa dal compagno: lutto cittadino e bandiere a mezz'asta

Le amministrazioni comunali di San Stino di Livenza e Pramaggiore hanno indetto il lutto cittadino nella giornata di domani, venerdì 16 dicembre, data in cui saranno celebrati i funerali di Cinzia Luison. La donna, 60enne titolare di un salone di parrucchiera a Pramaggiore, è stata uccisa qualche giorno fa a colpi di bottiglia sulla testa dal marito Giuseppe Pitteri, per tutti Walter, 65 anni, nell'abitazione in cui vivevano a San Stino.

Mentre il compagno si trova in carcere, l'ultimo saluto a Cinzia sarà celebrato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Stino. Oltre all’esposizione delle bandiere a mezz’asta nei due municipi, i sindaci Matteo Cappelletto e Fausto Pivetta invitano «le attività a chiudere, o a individuare autonomamente forme di attenzione e rispetto nello svolgimento della propria attività in segno di vicinanza alla famiglia dalle 10 fino al termine delle esequie».