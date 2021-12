Domani l'ultimo saluto a Claudio Rubinato

Sarà celebrato giovedì alle 10, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rottanova di Cavarzere, il funerale di Claudio Rubinato, in arte Simonetti Dj, morto improvvisamente a causa di un malore all'età di 51 anni.

La scomparsa risale ai giorni scorsi. L'uomo era molto conosciuto non solo nel suo paese ma in tutto il territorio per la sua professione di dj, che lo aveva portato a suonare in molti locali del Veneto. In questi giorni sono stati molti i messaggi di affetto a lui rivolti scritti sui social network, sia da parte degli amici che dei conoscenti che aveva fatto ballare con la sua musica. Claudio lascia la moglie e un figlio. Mercoledì sera si terrà un rosario alle 20 nella chiesa di Rottanova.