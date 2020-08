In piazza Castello a Noale l'ultimo saluto al consigliere Damiano Caravello

L'ultimo saluto a Damiano Caravello, consigliere comunale di Briana a Noale, la comunità lo darà venerdì 14 agosto alle 10 in piazza Castello. Lo hanno annunciato la mamma Silvana, il papà Giovanni e i fratelli Chiara e Francesco dell'amministratore 29enne scomparso a causa di una malattia il 7 agosto scorso. È prevista una veglia di preghiera mercoledì alle 20 nella chiesa arcipretale di Noale, e il rosario la sera successiva sempre alle 20. Damiano riposerà nel cimitero di Briana.

Come aveva precisato il sindaco di Noale, Patrizia Andreotti, sono stati previsti spazi adeguati all’esterno della chiesa per accogliere il più possibile i partecipanti nel rispetto del distanziamento. Durante le esequie gli uffici comunali rimarranno chiusi in segno di lutto e per consentire anche ai dipendenti pubblici la partecipazione all'ultimo saluto.