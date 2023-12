L'ultimo saluto a Egli, più di cinquecento alla Casa funeraria di Portogruaro

Il sorriso di Egli nella foto alla Casa funeraria Pertile di Portogruaro per l'ultimo saluto mercoledì mattina. Centinaia i parenti e gli amici che hanno accompagnato per l'ultima volta il ventenne morto assieme ad Altin e Giulia la sera della vigilia dell'8 dicembre, in Borgo Sant'Agnese. La Bmw con cui stavano tornando a casa è uscita di strada sfondando il guardrail e finendo in acqua, dove per i tre ventenni non c'è stato più nulla da fare.

«La voglia di vivere, l'allegria, il tuo esserci sempre per tutti», hanno ricordato i parenti durante il rito musulmano. Più di cinquecento i compagni, gli amici e i colleghi del giovane ex studente dell'Ipsia appassionato di calcio. Le preghiere in arabo, il ricordo, decina di giovani in fila, in lacrime, per entrare nella sala e accarezzare per l'ultima volta il feretro bianco di Egli abbracciando mamma Migena, il papà Lavderim, i fratelli Hamza e Klaudia e i parenti. Una tettoia di ombrelli fuori dalla casa funeraria, all'inizio della cerimonia, in attesa dell'arrivo dell'auto con la bara. Poi le lacrime, il dolore e gli abbracci della comunità. In cielo i palloncini bianchi liberati poco alla volta verso la fine della cerimonia, simbolo dello spirito allegro e leggero di un ragazzo che stava aprendo alla vita, la cui anima è tornata in cielo troppo presto.

Tra i tanti amici anche quelli che Egli, Altin e Giulia avevano in comune e sono accorsi nel giorno della tragedia a sostenere e consolare le famiglie di Portogruaro e Concordia Sagittaria, e le comunità dei giovani, kosovara quella di Altin Hoti, che a maggio aveva perso il fratello 18enne Admir, e albanese quella di Egli Gjeci. I genitori di Altin lo accompagneranno nel piccolo villaggio di Ratkovac, in Kosovo, dove sarà celebrato il suo funerale, mentre la mamma e il papà di Giulia Di Tillio, 21enne laurenda in economia e insegnante di ginnastica, saluteranno la figlia al Duomo di Sant'Andrea venerdì alle 16, mentre giovedì sera, sempre in Duomo, verrà recitato un rosario. Il commissario del Comune di Portogruaro, Iginio Olita, si è recato da tutte le famiglie a portare il cordoglio della comunità. Sabato per l'ultima volta gli amici delle Bmw renderanno omaggio ai ragazzi scomparsi con un rombo del motore sulle loro auto allineate all'ex Perfosfati vicino alla stazione di Portogruaro.