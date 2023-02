Morte della giovane mamma di Olmo, l'ultimo saluto a Elena Livia lunedì

Verrà celebrato lunedì alle 9 il funerale della giovane madre 33enne Elena Livia Ivanov, di Olmo di Martellago, che ha perso la vita domenica dopo un malore improvviso in casa e il peggioramento improvviso delle sue condizioni all'ospedale di Mestre. Di orgini rumene, anche se in Italia da quasi vent'anni, le esequie di Elena per volere della famiglia, papà Vincenzo e mamma Elena residenti a Olmo, avverranno secondo il rito ortodosso nella chiesa romena di Santa Lucia a Zelarino.

I parenti, il fratello Cosmin, residente poco distante da lei e le due sorelle Katia e Alexandra, si fanno forza gli uni con gli altri per resistere alla tragedia della perdita di Elena Livia. Anche perché c'è il suo piccolo di sette anni rimasto senza di lei di cui ora i parenti dovranno prendersi cura. E c'è il compagno, Giovanni Ongaro, che ra presente quando la donna aveva iniziato a non sentirsi bene. È stato lui a dare l'allarme al Suem e ad accompagnarla fino a quando il cuore della giovane mamma ha smesso di battere quella domenica sera. Dopo il ricovero in Terapia intensiva all'Angelo Elena è andata di ora in ora verso il suo destino. La famiglia non ha richiesto l'autopsia sul corpo e i medici non hanno ritenuto di procedere con un riscontro diagnostico. Colleghi di lavoro (ultimamente era in servizio per la società Civis di sorveglianza), genitori e insegnanti della scuola del figlio, amici e tutta la città con le istituzioni hanno manifestato il proprio dolore per la morte improvvisa della mamma, con l'intenzione di offrire supporto alla famiglia e al bambino di Elena.