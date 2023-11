I funerali di Giulia Cecchettin saranno celebrati in Prato della Valle a Padova

Il funerale di Giulia Cecchettin sarà celebrato in Prato della Valle a Padova, nella parrocchia di Santa Giustina. La notizia è diventata ufficiale nella tarda serata di ieri. La scelta - scrive PadovaOggi - è stata fortemente voluta dal papà della ventiduenne, Gino, che è consapevole delle migliaia di persone che vorranno assistere al rito religioso, con inevitabili disagi sul fronte della viabilità e dell'ordine pubblico.

Ecco perché è stato scelto un luogo più grande, facilmente raggiungibile e con parcheggi idonei ad ospitare tutti coloro che vorranno esserci il giorno dell'ultimo viaggio di Giulia, prima del riposo nel cimitero di Saonara (Padova).

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Lo stesso giorno del funerale, la cui data verrà ufficializzata soltanto dopo il primo dicembre, giorno dell'autopsia, proprio per volere del padre di Giulia, il feretro tornando da Santa Giustina passerà alla parrocchia di Saonara per un secondo momento di preghiera. Non sarà un vero e proprio funerale, ma un momento più intimo di riflessione dove si ritroveranno le persone più intime della famiglia, prima del trasferimento al camposanto dove già riposa da un anno la mamma di Giulia. La scelta è stata presa di comune accordo tra la famiglia di Giulia, i parroci di Santa Giustina, Vigonovo e Saonara, e l'amministrazione comunale dei due comuni interessati.