L'ultimo saluto a Giuseppe Scaboro: «Persona leale che ha sempre lavorato per la città»

Si è tenuto questa mattina l'ultimo saluto a Giuseppe Scaboro, morto domenica scorsa all'età di 81 anni. Una folla per l'addio, al quale hanno partecipato anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, l’assessore Renato Boraso, politici, sindacalisti, amministratori che hanno caratterizzato la storia dell’ultimo mezzo secolo della città, e poi amici, colleghi, compagni di tante battaglie.

«Bepi - ha sottolineato Boraso, che ha avuto il compito di ricordare, a nome dell’amministrazione comunale, Scaboro, e di portare il cordoglio della città ai suoi familiari – è stato davvero per me, seppur da versanti politici opposti, in questi ultimi venticinque anni, un vero punto di riferimento. Dal tempo in cui sono entrato per la prima volta in consiglio comunale ho trovato in lui una persona leale, corretta, con grande capacità di sintesi, aperta sempre al dialogo, per arrivare alle soluzioni migliori da attuare per il bene della città. E questo nostro rapporto è continuato anche quando lui è passato in provincia, diventandone anche assessore alle attività produttive: lo ringrazio di vero cuore per tutto il suo impegno, la dedizione, la generosità che ha voluto profondere, sino all’ultimo, per la sua, e nostra, città». A ricordare Scaboro, tra gli altri, anche gli onorevoli Nicola Pellicani e Laura Fincato.

Scaboro, entrato giovanissimo come operaio all’Ilva di Porto Marghera, ha partecipato attivamente alle lotte sindacali degli anni Sessanta, operando all’interno sia della Fiom che della Filcea, e dello stesso Pci. La sua attività si è poi spostata gradualmente sempre più in ambito politico. Dal 1983 al 1987 ha fatto parte della segreteria regionale del Partito Comunista, per poi passare, una volta sciolto quest’ultimo, all’interno del Pds. In due mandati amministrativi (dal 1993 al 1999) è stato poi consigliere comunale, e per altri due (dal 1999 al 2009) assessore nella Provincia di Venezia. Terminati i suoi incarichi di amministratore, Scaboro ha comunque continuato a lavorare per la città e la collettività, ricoprendo vari ruoli all’interno della Cia, Agricoltori Italiani e in alcune associazioni cittadine.