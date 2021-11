Una folla per l’addio a Jyotika Piaser

Tanta gente, con almeno duecento persone che non sono potute entrare nelle chiesa gremita, e hanno assistito alla funzione dal sagrato, attraverso gli altoparlanti, e momenti di vera emozione e commozione, questo pomeriggio, a Carpenedo, per i funerali di Jyotika Piaser, la ventinovenne morta nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un drammatico incidente in località Montiron, a Quarto d’Altino.

Nello schianto aveva perso la vita anche un'intera famiglia di Jesolo: Tatiana e Francisc Ciobanu e la figlia Diana Francesca. Presente alla cerimonia, in rappresentanza della città, la presidente del consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano.