Fissati i funerali di Valentino Polato, il 32enne morto nello schianto sulla Treviso Mare

L'incidente venerdì. Valentino era conosciuto e ben voluto da tutti anche per la sua disponibilità verso gli altri

Saranno celebrati martedì 13 luglio 2021, alle 10, nella chiesa di San Mauro Martire di Noventa di Piave, il paese di cui era originario e dove aveva vissuto a lungo, i funerali di Valentino Polato, il 32enne che da poco si era trasferito a Musile di Piave, rimasto vittima venerdì 9 luglio di un incidente stradale sulla Treviso Mare a Caposile: sempre in chiesa a Noventa, lunedì sera alle 20, sarà recitato anche il rosario. L’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia sulla salma e ha già dato il nulla osta ai familiari, che così hanno potuto fissare la data dell’ultimo saluto.

Valentino, dipendente della Sgd Group di San Biagio di Callalta e gran lavoratore, era conosciuto e ben voluto da tutti anche per la sua disponibilità verso gli altri, prova ne siano le centinaia di messaggi di cordoglio giunti in queste ore, anche dall’estero, alla compagna Irina e ai genitori Renzo e Gina, che hanno perduto il loro unico figlio: Polato lascia anche un figlioletto di appena quattro anni, Emanuele, che era la sua gioia più grande.

I suoi cari tengono a ringraziare con il cuore tutte le persone che sono state loro vicine e porgono il loro augurio di pronta guarigione ai due occupanti del mezzo pesante scontratosi frontalmente con il pick-up di Valentino, sollevati dal fatto che l'incidente non abbia causato altre vittime. La dinamica dello schianto è ancora in via di ricostruzione: i familiari di Polato si sono affidati a Studio 3A.