Marcon, funerali di Alex con lutto cittadino. Stasera una fiaccolata

Sono in programma sabato 13 luglio, alle ore 10, i funerali di Alex Marangon, 25enne morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno durante un ritiro spirituale nell'abbazia di Vidor, nel trevigiano. La cerimonia funebre si terrà a Marcon nella chiesa parrocchiale Ss. Patroni d'Europa, in via Alta 66.

È prevedibile un forte afflusso di partecipanti per l'ultimo saluto al ragazzo, un momento che la famiglia chiede di accompagnare «con abbigliamento colorato, come lui avrebbe voluto». Il padre, in un post sui social, ha chiesto a chi volesse di suonare l'handpan (tamburo armonico), lo strumento che Alex amava, o altri strumenti musicali, per qualche minuto ad inizio o fine della cerimonia. «Celebreremo la vita rendendole grazie per la bellezza che sta dentro e fuori di noi, con gli occhi e il cuore colmi di amore», ha scritto la famiglia citando proprio Alex. Eventuali offerte, specificano, saranno devolute in beneficenza.

Per l'occasione la città di Marcon ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco e l'amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento della popolazione, «si uniscono al dolore della famiglia di Alex Marangon e invitano la cittadinanza a esprimere ai familiari il cordoglio della comunità marconese con un minuto di silenzio alle ore 10, in concomitanza con la cerimonia funebre».

Nel frattempo alcuni amici hanno organizzato, per la serata di venerdì 12 luglio, una fiaccolata nelle vie del paese con la quale chiederanno "verità per Alex". Il ritrovo è alle ore 21 presso il centro culturale De André di Marcon, in piazza IV Novembre, con arrivo alla chiesa. L'iniziativa riprende gli appelli del padre di Alex, Luca Marangon, che sui social aveva invitato chiunque fosse presente quella notte o sappia qualcosa a farsi sentire: «Vogliamo risposte, vogliamo che emerga la verità perché Alex lo merita», ha scritto nei giorni scorsi.

Le indagini sulla morte di Alex Marangon sono ancora in corso e per ora le piste sono tutte aperte. Da una parte resta l'ipotesi che il giovane sia stato picchiato, ucciso e gettato nel Piave, quindi il fascicolo per omicidio volontario (al momento senza indagati); dall'altra non è esclusa neppure la versione sostenuta dagli altri partecipanti al ritiro, secondo i quali Alex potrebbe essersi gettato dalla terrazza che dà sul fiume. Gli accertamenti proseguono.