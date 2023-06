Andrea Marigo, l'ultimo saluto a Campocroce. Due mortali e due incidenti gravi nel weekend

Due morti sulle strade sabato e domenica. Un ragazzino di 11 anni, Andrea Marigo, investito e ucciso in bicicletta, e una donna mestrina di 56 anni, Barbara Trentinaglia, che domenica mattina alle 4.40 era in strada per raggiungere il suo posto di lavoro al supermercato Iper Tosano di Jesolo.

Nel frontale in cui la Lancia Y che la donna guidava si è capovolta, è coinvolta una Mercedes Clk condotta da un 23enne di Favaro. Oltre ai mortali altri due gli incidenti gravi nel weekend: uno a Ceggia domenica alle 5, con un 26enne al volante ferito grave, e l'ultimo nello stesso giorno, alle 22.45 a Fossalta di Piave, fra una Peugeot 508 e un'Audi A5. La prima guidata da un 40enne di Fossalta: portato in condizioni gravi all'ospedale dell'Angelo a bordo di un elicottero del Suem. Mentre al volante dell'Audi c'era un 22enne, ferito ma non in modo serio. Tanti i conducenti, a volte investitori giovani, a guidare grosse macchine.

Ma la questione, secondo le associazioni che lottano per la sicurezza stradale, è prima di tutto un futto culturale. Di educazione, sensibilizzazione e informazione. Infatti, chiedono che il tema entri a far parte dei programmi scolastici ministeriali, in modo stabile e uniforme. Lo sostiene il gruppo "Non correre, accorri", chiamato a fare educazione nelle scuole. L'associazione sottolinea come i momenti di approfondimento sulla sicurezza continuino a rimanere sporadici. Non tutte le scuole li organizzano, e neanche tutte le autoscuole. Per questo pensano sia necessaria un'azione governativa che faccia entrare l'educazione stradale nel progamma scolastico ministeriale.

In generale, spiegano, quando si raccontano gli incidenti se ne parla come se fossero eventi legati al caso, quando invece nel 90 per cento delle volte c'entra il fattore umano: non è fato, disgrazia o destino e si possono evitare. La comunità di Campocroce e Mirano, intanto, con i genitori Giancarlo e Nicoletta e la sorella Aurora del piccolo appassionato di bici, Andrea Marigo, gli daranno l'ultimo saluto mercoledì alle 10.30 negli spazi aperti dell'oratorio. Per l'investitore, un giovane di 33 anni di via Caltana a Mirano, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.