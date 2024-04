Fissati i funerali di Devis Marson, morto nell'incidente a Pasquetta

La procura di Venezia non ha aperto alcun fascicolo d'inchiesta sulla tragedia di Devis Marson, elettricista 28enne di Salgareda (Treviso) morto in un incidente stradale nel pomeriggio di Pasquetta. Stava guidando lungo la provinciale tra Noventa e Ponte di Piave quando ha perso il controllo della sua auto, all'altezza della frazione di Romanziol, si è scontrato contro un altro veicolo ed è finito fuori strada. Il magistrato di turno, Giorgio Gava, preso atto dei rilievi eseguiti dai carabinieri, ha già firmato il nullaosta per lo svolgimento delle esequie, che si terranno venerdì 5 aprile, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Salgareda. Il rosario verrà invece recitato giovedì sera alle 19.

Come scrive TrevisoToday, Devis lascia il padre Giancarlo (già colpito da una tragedia simile, quando il padre perse per incidente uno dei figli), la madre Sonia e un fratello, Loris, di 23 anni. Un video, acquisito dagli inquirenti, ha immortalato lo schianto di lunedì scorso: nel filmato si vede l'auto su cui viaggiava il 28enne, una Fiat Punto, mentre affronta una curva a velocità sostenuta e, non inquadrata, invade la corsia di marcia opposta. A quel punto si sarebbe schiantata frontalmente contro una Ford Ka su cui viaggiavano tre persone, tutte residenti a Oderzo, tra i 65 e gli 80 anni. Devis lavorava dal 2015 all'azienda VF Automation di Oderzo, ditta che si occupa di progettare e realizzare impianti elettrici industriali.