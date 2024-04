Il dolore, gli abbracci, i ricordi. «Gianni, Luisella e Davide. Generosi, aperti, accoglienti»

«I loro volti e le loro storie ci hanno accompagnato durante tutta la settimana santa. Il dramma della morte di Gesù l'abbiamo vissuto con loro, attraverso il dolore del figlio rimasto, Fabio, degli altri famigliari, lo smarrimento di tanti amici, dei colleghi e di tutta nostra città». Il mercato di ortofrutta a Brondolo, dove si sono svolti mercoledì i funerali di Gianni, Luisella e Davide Boscolo Scarmanati, aveva gli oltre mille posti a sedere tutti occupati dai parenti, gli amici, i conoscenti e i colleghi dei famigliari che hanno perso la vita nel rogo della loro casa a Sottomarina, nella domenica delle Palme.

Una cerimonia sobria, un dolore composto, un'esaltazione «dell'affetto e dei ricordi che ruotano attorno a Gianni, Luisella e Davide, persone generose, aperte, disponibili, buone e accoglienti». Durante la cerimonia celebrata dal vescovo di Chioggia, don Giampaolo Dianin, si è fermata, nel giorno del lutto cittadino proclamato dal sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, tutta la città. Gianni, commissionario 63enne al mercato stesso in cui si è svolta la funzione (era l'uomo dei prezzi alle aste), aveva iniziato come coltivatore, poi astatore, da generazioni fino a realizzare nel 1967 l'apertura del campeggio Smeraldo per dare un futuro ai figli, riuscendoci, ha detto don Dianin. La moglie Luisella di 58 anni, insegnante e operatrice scolastica, era fra gli alunni ogni giorno e il figlio Davide di 27 anni, operaio in un'azienda vicino a Isola Verde, collaborava con i sui al camping d'estate, coltivando mille passioni, lo sport, il rugby, la musica.

Il coro della parrocchia di San Martino ha accompagnato la funzione, quello della chiesa dove i coniugi erano da sempre attivi: lui durante la festa del Ringraziamento e lei come volontaria dell'associazione San Rafael. Il sindaco Mauro Armelao accanto ai famigliari si è commosso. Poco distante c'erano i consiglieri regionali Jonatan Montanariello e Marco Dolfin. Monsignor Dianin non ha tralasciato di ringraziare i primi soccorritori, i giovani Kevin Varagnolo e Umar Munir, il gestore del kebab a fianco all'abitazione dei Boscolo Scarmanati, che era ormai un amico della coppia.

Alla fine il lungo abbraccio fra il vescovo di Chioggia e il figlio rimasto, Fabio, davanti ai tre feretri in legno chiaro coperti da fiori bianchi. Davide, al centro, fra i suoi genitori ai lati, nelle bare a cui tutti hanno dato un tocco, un bacio, una carezza. L'Ave Maria cantata da Gianni Dego, amico di Gianni e Luisella. Il lungo applauso dopo il ricordo dell'amico e direttore del mercato, Giuseppe Boscolo Palo, che ha coordinato la preparazione dei funerali nella struttura mercatale, con il ricordo del suo amico Gianni nel cuore. «Sei stato scherzoso e testardo. A volte scorbutico, spesso un provocatore. Abbiamo litigato mille volte e altrettante ci siamo riappacificati. Grazie Gianni per la semplicità, l'amicizia e la condivisione. Doni preziosi che ti hanno reso la persona che sei stato». Dalle alunne della quinta "E" dell'istituto Cestari, in lacrime, i saluti alla maestra Luisella. «Te ne sei andata troppo presto. Con le tua ali grandi ci proteggerai sempre». La collega del volontariato ha donato le rose da lei fatte a uncinetto ai famigliari. Una maestra «sempre disponibile» Luisella, racconta una collega della primaria Bruno Caccin. «Ogni giorno era qui. Era grande, buona e dolcissima. Grazie per essere stata con noi».

«Sono due gli aggettivi che meglio descrivono Davide - dice un amico del Meduza Soft Air (lo sport a squadre a cui si era appassionato con le armi giocattolo, tanto da fondare un'associazione) - Era buono e grande. Lo chiamavano gigante non solo per la corporatura, ma perché per avere un cuore immenso come il suo era inevitabile un torace possente». Gli applausi e gli abbracci a Fabio dagli amici in fila, le note della "Cura" di Franco Battiato suonata dal "pianista fuori posto" Paolo Zanarella, amico di famiglia. Quasi due ore di cerimonia dove a garantire la sicurezza sono state presenti le forze dell'ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco, la croce rossa, la protezione civile di Chioggia, l'Usl e decine di volontari.