Attese 10mila persone ai funerali di Giulia. Il padre: «Vogliamo dare un messaggio»

«Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio». Lo ha detto questo mattina il padre di Giulia Cecchettin, Gino, in merito al funerale della figlia cehe sarà celebrato martedì mattina nella basilica di Santa Giustina a Padova, in Prato della Valle. Cecchettin ha spiegato che nell'occasione delle esequie leggerà un messaggio che sta preparando. Per l'ultimo saluto a Giulia è prevista la partecipazine di almeno 10mila persone.

In vista dei funerali, la gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta "Giulia ti vogliamo bene" collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella basilica padovana. Intanto anche domenica mattina molte persone si sono fermate e hanno lasciato fiori o messaggi, o semplicemente dedicano un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale.