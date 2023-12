Questa mattina i funerali di Giulia Cecchettin

È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, reo confesso e in carcere. Le esequie si celebrano oggi, martedì 5 dicembre, nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova, intorno alle 11. Poi la salma di Giulia riposerà a Saonara, poco distante dalla madre Monica, scomparsa appena un anno fa.

Ci si aspetta una grande partecipazione, circa 10mila persone, o forse di più: l'area di Santa Giustina e parte di Prato della Valle vedranno la loro viabilità modificata. Negli spazi antistanti la basilica sono collocati i maxischermi. I funerali, fa sapere la diocesi, saranno presieduti dal vescovo di Padova, Claudio Cipolla.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Funerali di Giulia Cecchettin

C'è attesa per le parole che pronuncerà papà Gino - scrive oggi Today.it - che si è preparato un discorso scritto per non cedere all'emozione mentre dirà addio alla figlia. «Abbiamo scelto una chiesa grande - ha detto l'uomo domenica scorsa - affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione. Abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio». «Fare rumore», perché Giulia Cecchettin non sia solo un numero, la vittima numero 105 di femminicidio nel 2023: questo è l'invito che arriva dalla famiglia, ma anche dal governatore Luca Zaia, che ha proclamato il lutto cittadino in tutta la regione Veneto.

Intanto, la gigantografia di Giulia, rimasta esposta in queste settimane davanti al municipio di Vigonovo, è stata portata nella basilica padovana, che è tra l'altro il più antico luogo di culto della città e una delle più grandi della cristianità. Ritrae la giovane con un vestito rosso, sorridente, in altalena.