L'abbraccio e il rumore di 8mila persone nel giorno dei funerali di Giulia

Prato della Valle e il sagrato della basilica di Santa Giustina a Padova gremiti: più di 8mila persone sono arrivate in città da tutta la Regione per dare l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin. Tantissimi i giovani presenti, ma anche famiglie e anziani. Il feretro, una bara bianca coperta di rose bianche, è arrivato poco prima delle 11, accolto da un applauso sommesso, seguito dal padre, Gino Cecchettin, dai fratelli Elena e Davide, dalla nonna e dagli zii della giovane.

È stata Giulia Zecchin, migliore amica di Giulia, a leggere la prima lettura durante il funerale, un passo dal libro del profeta Isaia. Nel corso dell'omelia, Claudio Cipolla, vescovo di Padova, ha sottolineato la necessità di «cambiare la cultura che porta a compiere atti di abuso e sopraffazione». Il prelato ha quindi proseguito con un appello: «Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Vogliamo imparare l'amore e vivere nel rispetto reciproco, cercando anzi il bene dell'altro nel dono di noi stessi. Non possiamo più consentire atti di sopraffazione e di abuso; per questo abbiamo bisogno di concorrere per riuscire a trasformare quella cultura che li rende possibili».

Poi un messaggio ai giovani: «Forse voi potete osare di più rispetto al passato - ha detto Cipolla -, avete a disposizione le università e gli studi, avete possibilità di incontri e confronti a livello internazionale, avete più opportunità e benessere rispetto a 50 anni fa. Nella libertà potete amare meglio e di più: questa è la vostra vocazione e questa può e deve diventare la vostra felicità».

Dall'altare, il padre Gino ha letto un messaggio commosso: ha ringraziato le istituzioni e le forze dell'ordine e parlato di femminicidio, rivolgendosi in particolar modo agli uomini. Ha poi salutato la figlia: «Cara Giulia è il momento di lasciarti andare, salutaci la mamma. Impareremo a danzare sotto la pioggia. Grazie per questi 22 anni».

Al termine della funzione, le migliaia di persone presenti alle esequie hanno accolto la richiesta dei familiari di Giulia di fare un minuto di rumore, «per non restare indifferenti davanti al femminicidio». Un applauso sempre più forte, grida, campanelli e chiavi scosse verso il cielo hanno commosso Gino Cecchettin, che si è stretto in un abbraccio con i figli Elena e Davide, altrettanto commossi davanti alla manifestazione d’affetto dei presenti.