Questa mattina i funerali di Niccolò Ghedini a Santa Maria di Sala

Saranno celebrati questa mattina alle 11, nella chiesa dell'Immacolata di Santa Maria di Sala, i funerali di Niccolò Ghedini, avvocato di Silvio Berlusconi ed ex senatore, morto mercoledì a causa di una grave malattina.

Oltre allo stato maggiore di Forza Italia è immaginabile che la commozione suscitata dalla scomparsa di Ghedini possa portare a Santa Maria di Sala diversi esponenti sia del centrodestra che del centrosinistra. Per quanto riguarda le istituzioni, sarà presente la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; presente, in veste privata, il sindaco del paese, Natascia Rocchi. In chiesa, i primi dieci banchi saranno riservati alla famiglia. Non sono previsti posti riservati per le autorità.