Mariachiara e Alessandro, i funerali a San Pio X e al Duomo

Giovedì alle 10 nella chiesa di San Pio X a San Donà verrà celebrato il funerale di Alessandro. Venerdì alle 15 in Duomo ci sarà invece l'ultimo saluto a Mariachiara celebrato da don Alberto Maschio. I due amici, scomparsi nel drammatico incidente di domenica sera in via Lungo Piave superiore a San Donà, sono le ultime vite strappate troppo presto all'amore delle famiglie, nella città che in meno di un mese ha perso quattro persone tutte giovani.

Per questo, interpretando il dolore della comunità, il sindaco Andrea Cereser e la giunta hanno proclamato per giovedì il lutto di cittadino in ricordo di Giorgio Conte, rugbista 15enne scomparso il 21 dicembre, Niccolò Roberti, morto domenica a 32 anni, Alessandro Polato e Mariachiara Guida di 23 e 20 anni, che hanno perso la vita assieme nel tragico impatto contro il guard rail del lungargine appena prima del Ponte della Vittoria, nella sera del giorno di festa.

I genitori di Alessandro Polato, il fratello, i parenti e gli amici, saluteranno a San Pio X il giovane capo scout che amava il gioco, lo sport, la compagnia e i suoi "lupetti". La famiglia ha deciso di dare un seguito alla generosità di Alessandro autorizzando la donazione d'organi del figlio scomparso. Amici e conoscenti hanno fatto visita alla famiglia anche martedì. Chi è vicino ha capito che papà Claudio, mamma Antonella e il fratello Carlo, trafitti dal dolore, stanno cogliendo questo momento con la consapevolezza che l'incidente sia stato una tragica fatalità.