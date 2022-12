Nullaosta per i funerali. Venerdì l'ultimo saluto a Tobia e Riccardo assieme

Il nullaosta per celebrare i funerali degli amici morti alla vigilia di Natale, Tobia De Eccher e Riccardo Pastrello, è arrivato in mattinata mercoledì e alle 10.30 al Duomo di piazza Ferretto a Mestre le famiglie, i parenti e gli amici dei due giovani li saluteranno assieme.

Saranno l'uno a fianco all'altro, come hanno voluto fin da subito le famiglie, circondati dagli affetti e dagli amici. In serata sono apparse le epigrafi dei 25enni, con i volti sorridenti. I giovani che dopo una festa lo scorso giovedì sera, mentre rientravano a Mestre a bordo di una Renault Clio guidata dall'amico e coetaneo M.T., alle 5 della vigilia hanno perso la vita in uno schianto contro il muretto che lungo via della Libertà separa la strada dai binari della ferrovia.

Un lutto che ha sconvolto la città. «C'è la necessità di esserci e andare avanti - affermano gli amici - per far vivere il ricordo di loro attraverso di noi». «Desideriamo raccoglierci tutti assieme nel silenzio e nel dolore di questo tragico avvenimento», commentano, nel rispetto della volontà delle famiglie di mantenere il massimo riserbo. Ad accompagnare Riccardo ci sarà anche la fidanzata 24enne T.C., appena dimessa dall'ospedale e fuori pericolo ma distrutta e sotto choc. La notte della tragedia, dopo la sera della festa, c'era anche lei sulla Clio. Seduta dietro al conducente, il 25enne M.T., si è salvata, esattamente come il giovane che era alla guida, risultato positivo all'alcol test dopo l'impatto. È ora indagato per duplice omicidio ed è sotto choc. Ha comunque chiamato le famiglie degli amici scomparsi.