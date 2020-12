Mercoledì a Mira i funerali di Sammy El Fartass

Saranno celebrati mercoledì 9 dicembre, alle 15, nel duomo di San Giovanni Battista di Gambarare di Mira, il paese dove abitava con i suoi genitori, i funerali di Sammy El Fartass, il diciannovenne rimasto vittima una settimana fa, domenica 29 novembre, dell’ennesimo incidente che negli ultimi giorni ha colpito il Veneziano: era seduto sul sedile del passeggero anteriore di una Peugeot condotta da un coetaneo di Pianiga, T. G., il quale, procedendo in via Carpane, a Vigonza (Padova), avrebbe perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro due colonnine del gas e ha terminato la sua corsa capottata in un terreno.

Per El Fartass non c’è stato nulla da fare. Il pubblico ministero della procura di Padova Andrea Girlando, titolare del procedimento, ha affidato l’incarico a un proprio consulente tecnico, Giovanni Sturniolo, di procedere a una perizia cinematica per fare piena luce sulla dinamica e le cause della tragica fuoriuscita di strada. Il sostituto procuratore ha dato il nulla osta per fissare la data delle esequie.

Sammy (nato a Dolo), era conosciutissimo, ben voluto da tutti e pieno di amicizie e non solo nella comunità di Gambarare, dove gli amici fin da subito si sono attivati per tenere vivo il suo ricordo con uno striscione nella piazza del paese. Mercoledì, dunque, saranno in tanti a voler dargli l’ultimo saluto e stringersi attorno al papà Abdelmjid, di nazionalità marocchina ma in Italia da molto e che peraltro lavora nella stessa ditta per la quale era stato da poco assunto anche il suo ragazzo, e a mamma Debora, distrutti dal dolore per la perdita del loro unico figlio, ma anche alle amate nonne Luciana e Rahma, agli zii e ai parenti tutti. I familiari di Sammy, per essere assistiti, si sono affidati a Studio3A.