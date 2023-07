L'ultimo saluto al piccolo Tommaso, al papà Marco e alla nonna Maria Grazia

Saranno celebrati venerdì alle ore 10.30, nella chiesa di Sant’Andrea, in via Altinia 131 a Favaro Veneto, dove risiedevano, i funerali congiunti del piccolo Mattia Antoniello, del papà Marco e della nonna Maria Grazia Zuin, le tre vittime della strage di giovedì a Santo Stefano di Cadore, nel Bellunese. Il Comune di Venezia ha proclamato per quel giorno il lutto cittadino.

Su richiesta della famiglia l’ingresso alla chiesa sarà riservato prioritariamente ai parenti e alle persone più intime, oltre a una rappresentanza del Comune di Venezia e di quello di Santo Stefano. I posti sono circa duecento. L’invito ai tanti che hanno manifestato la propria vicinanza e a chi arriva da fuori Favaro è quello di seguire le esequie in diretta televisiva su Antenna 3 (canale 10 del digitale terrestre) dove verrà trasmessa la celebrazione.

Mercoledì, la sera prima della cerimonia congiunta, è stata organizzata dalla comunità, dalla parrocchia e dalla municipalità una fiaccolata in ricordo di Mattia, Marco e Maria Grazia. Il ritrovo è previsto alle 21.15 sul piazzale della chiesa di Favaro e la marcia inizierà alle 21.30 fino ad arrivare, scortata dalla municipalità, a Dese, località dove risiede Elena Potente che ha perso il suo bambino, il compagno Marco Antoniello e la mamma Maria Grazia Zuin. Con la comunità sfilerà il parroco, don Giuseppe Simoni, che aveva battezzato il piccolo Mattia e che è rimasto al fianco delle famiglie straziate, i Potente e gli Antoniello, nei giorni successivi all'investimento e alla perdita dei loro affetti più cari.

Tutti i parenti, attraverso i legali (Studio 3A) che li assisteranno nell'ottenere giustizia, hanno ringraziato le autorità, le forze dell'ordine e la procura di Belluno dalla quale attendono l'inizio degli accertamenti tecnici previsti nell’ambito del procedimento penale per triplice omicidio stradale in capo ad Angelika Hutter, l’automobilista tedesca che ha travolto Mattia, Marco e Maria Grazia: Studio3A metterà a disposizione dei propri assistiti consulenti tecnici di parte per le operazioni peritali che saranno disposte.