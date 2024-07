I fuochi esplosi tra la gente alla festa di Malamocco. Il video, la paura, le indagini

Il divertimento che diventa panico in pochi attimi. Dal luccichio dei giochi pirotecnici in cielo ai tre botti potenti esplosi in mezzo alla gente, tra le urla terrorizzate e un fuggi fuggi generale. Neanche il tempo di rendersi conto. Verso mezzanotte di domenica, durante i festeggiamenti della 223esima sagra della Madonna di Marina a Malamocco, durante il tradizionale spettacolo dei fuochi d'artificio alcuni dei razzi che dovevano esplodere verso il cielo avrebbero preso una direzione sbagliata andando a colpire con frammenti incandescenti gli spettatori al molo. Raggiunto alle gambe un bambino di dieci anni. Le grida, la paura di chi è stato investito dalle schegge (sotto: video di Sara Capuzzo su Instagram, #venezia non è disneyland).

Nessuno capiva, tutti correvano. C'è chi è caduto, spinto a terra nella fuga. Botte, contusioni, ferite: nessuno è in pericolo di vita e le lesioni sono state di natura lieve. «Poteva andare peggio», dice la gente ancora sconvolta. Per il bambino con ustioni alle gambe di primo e di secondo grado c'è stato un consulto dei medici del Civile con il Centro ustioni di Padova. Il piccolo (italiano, non residente nel Veneziano) resta affidato alla Pediatria del Civile ancora qualche giorno. L'altro ferito adulto che nelle fasi concitate ha riportato un trauma serio al polso, è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale veneziano per le cure.

«Sembrava un bombardamento, tanta paura», si legge nei racconti. Una sagra autorizzata, una festa che si ripete ogni anno quella dell'associazione di Malamocco. «Era già successo», si dice. Adesso le associazioni "Amici del Giustinian" e "Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana" chiedono di potenziare la sanità al Lido. Sulle cause e le conseguenze di quanto accaduto le indagini stanno facendo chiarezza. Gli atti sono arrivati in Procura e l'Arma della stazione del Lido sta sentendo testimoni, raccogliendo elementi e documenti, prima dell'inchiesta.

«Ero sulla terrazza, ci sono arrivate le scintille dei fuochi addosso e tanto fumo. C'era il panico generale, feriti», si legge fra i racconti, seppur come accertato dal Suem 118 dell'Usl 3, nessuno in modo grave. «Sono due - ribadisce Paolo Rosi, direttore del Suem 118 - i feriti che dalla riva da cui il pubblico assisteva ai fuochi d'artificio abbiamo dovuto trasferire al Pronto soccorso dell'ospedale di Venezia». I sanitari in servizio al Lido sono intervenuti con l'ambulanza attiva sull'isola, continua Rosi, e hanno riscontrato una situazione di comprensibile spavento, con alcuni dei presenti infortunati nel parapiglia. «Il trasferimento da Malamocco al Pronto soccorso di Venezia è avvenuto con l'idroambulanza arrivata a supporto dei sanitari. È stato possibile trasferire le due persone infortunate direttamente verso il Civile, senza dover effettuare alcuno scambio tra l'ambulanza e il mezzo acqueo all'approdo del Suem dell'aeroporto Nicelli», precisa il direttore.

Altre persone si sono rivolte nella notte e nella mattinata di lunedì al Punto di primo intervento del Lido, con problemi minori. Il mezzo con i sanitari del Suem era sul posto a mezzanotte e 25, fa sapere l'Usl 3, cioè dodici minuti dopo la chiamata arrivata alla Centrale operativa. L'idroambulanza di supporto, che è stata allertata dai sanitari e coinvolta per garantire il più semplice trasferimento all'ospedale, era pronta in riva a mezzanotte e quarantotto. Qualche polemica c'è stata per i tempi degli interventi, per qualcuno tardivi. I vigili del fuoco nella notte e all'alba hanno sentito i testimoni e compiuto i sopralluoghi sul molo e nei dintorni.

«Da molti anni ormai, quando ancora ero alla Soprintendenza - dice Cristina Romieri - chiedo vengano abbassati i decibel dei fuochi, perché i botti spaventano a Malamocco persone e animali». La sagra è una tradizione molto sentita dalla comunità e sulle aree, le distanze e le prescrizioni ci sono i pareri della Commissione tecniche. I carabinieri hanno raggiunto la Pirolux di Gardin Luciano, in provincia di Padova, la ditta di attrezzature e prodotti pirotecnici che si è occupata dello spettacolo. Sono stati sequestrati documenti e materiale informativo e la sociatà, attiva da oltre quarant'anni nei fuochi d'artificio (non nella fabbricazione) si è messa a disposizione.