A fuoco un macchinario alla Slim Fusina Rolling di Malcontenta

Un incendio si è sviluppato stamattina, 27 dicembre, alla Slim Fusina Rolling di via dell'Elettronica a Malcontenta, l'ex Alcoa, dopo le 10. A prendere fuoco, in base alle prime verifiche, i rulli di trasporto dei laminati che vengono lavorati dallo sbozzatore: l'impianto principale. In questi giorni l'apparato produttivo non era in azione ed era in corso una manutenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. A dare l'allarme una persona dello stabilimento che ha chiamato i vigili del fuoco. La partenza del 115 è stata immediata verso la fabbrica e ha riguardato diverse squadre all'opera sul posto per valutare la gravità e l'entità del danno. Al momento è escluso il coinvolgimento di materiale chimico. Si indaga per comprendere l'origine dell'accaduto. L'area è già sotto controllo e sono in corso anche le verifiche dell'Arpav sulla qualità dell'aria. In base agli ultimi aggiornamenti del Comune: «Verso le 12.45 le operazioni di spegnimento dell'incendio all'ex Alcoa si sono concluse. Nessun rischio per la cittadinanza».

In una nota Arpav ha fatto sapere che: «Sono state effettuate misure istantanee di aria in via Moranzani, zona esposta ai fumi sottovento, che non hanno evidenziato la presenza di sostanze critiche anche a causa della scarsa durata dell'evento. L'incendio infatti è stato tempestivamente domato dai vigili del fuoco. I parametri presi in considerazione sono stati acido cianidrico, acido cloridrico, sostanze organiche volatili, ossido di carbonio. A scopo precauzionale sono stati prelevati altri due campioni d'aria che sono stati portati nei laboratori Arpav per le analisi. Inoltre i tecnici hanno verificato che l'azienda avesse effettuato il corretto smaltimento delle acque di spegnimento per evitare fuoriuscite dagli scarichi. Gli esiti delle analisi effettuate dal laboratorio Arpav sui campioni d'aria prelevati stamani dai tecnici presso la Slim Fusina Rolling ed effettuate a scopo precauzionale, non hanno rilevato sostanze inquinanti».