Furgone e cabina dell'Enel in fiamme a Marcon

Intervento dei vigili del fuoco lunedì sera. Indagini in corso per accertare le cause del rogo

Un furgone è stato distrutto da un incendio ieri sera, nella periferia di Marcon, in via Monte Berico. Il veicolo era parcheggiato nel piazzale di un'azienda, accanto ad una cabina elettrica dell'Enel che a sua volta è stata lambita dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 22 e si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme, con l'ausilio di un’autopompa, un’autobotte e il carro Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico). L'incendio è stato domato prima che potesse coinvolgere le strutture vicine. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Enel e i carabinieri di Marcon, che hanno raccolto i primi elementi per cercare di risalire all'origine del rogo.

Dalle prime indagini non sembra che si tratti di un incendio doloso. In casi del genere è norma indagare per verificare l'eventualità che qualche criminale abbia volutamente appiccato il fuoco come gesto intimidatorio o di ritorsione. Ma per ora non sono emerse tracce in questo senso e gli investigatori sembrano propendere per un episodio di origine accidentale, anche considerato che il mezzo sarebbe piuttosto vecchio. Sono in corso, comunque, ulteriori accertamenti.