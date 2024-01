Furgoni abbandonati, fermi in strada da nove mesi. «Bombe inquinanti»

Due furgoni rimasti fermi in strada per nove mesi, abbandonati in zona industriale a Tombelle di Vigonovo, in via Del Lavoro, e in zona Giudecca in via Michelangelo, sono stati rimossi dalla polizia locale. «Abbiamo cercato di contattare il proprietario, un pakistano, ma è risultato irreperibile», spiega il comandante del pronto intervento integrato dei Comuni di Vigonovo, Noventa Padovana, Saonara e Stra, Luca Meneghini. Fino a novembre scorso i veicoli risultavano assicurati.

«La stessa persona risulta intestataria di una quindicina di mezzi; potrebbe essere stato un prestanome. Quest'operazione è l’inizio di un'attività di bonifica del territorio - continua Meneghini - Purtroppo non si tratta di sole auto abbandonate, anche di rifiuti inquinanti lasciati per strada. Un comportamento da condannare perché ha conseguenze pericolose. Questo tipo di rifiuti andrebbe portato in centri raccolta o in autodemolizioni, ma diciamo che si non vogliono spendere soldi. In questo modo si creano vere e proprie “bombe ecologiche” perché vengono dispersi oli esausti, batterie e quant’altro, che sono molto inquinanti».

Oggi la polizia locale procede in aree private con più facilità. «Stiamo attenendo la circolare per verificare fino a che punto possiamo intervenire - continua Meneghini - In pratica l’iter per provvedere alla rimozione di un veicolo richiede due-tre mesi di tempo. Dipende da vari fattori: per esempio se il mezzo è assicurato oppure se è solo in stato di abbandono». «Questo è un ulteriore effetto positivo dell’aver aderito al comando integrato - aggiunge il sindaco Luca Martello - ricordo che da inizio anno abbiamo attivato il numero unico 049 8952190 per i cittadini dei quattro comuni che possono segnalare emergenze alla centrale operativa unica».