Furti nei negozi dell'aeroporto, arrestato prima di imbarcarsi

Ha rubato gneri alimentari e capi di abbigliamento in alcuni negozi dell'aeroporto e poi si è diretto all'imbarco. Qui, durante i controlli, gli agenti hanno verificato ciò che aveva nello zaino e lo hanno scoperto. L'uomo è stato, quindi, arrestato.

L'episodio risale ai giorni scorsi e tutto si è consumato all'interno dello scalo Marco Polo di Tessera. Il passeggero stava per salire su un volo diretto a Catania, ma non è mai partito. Dopo essere stato bloccato è stato accompagnato in carcere.