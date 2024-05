Furti al mercato e al centro commerciale: un uomo in carcere e una donna liberata

Due episodi di furto separati, interventi diversi delle volanti della questura di Venezia nel fine settimana che hanno portato in un caso all'arresto di un uomo con la convalida in carcere, e nell'altro alla liberazione della responsabile.

Una notte del weekend scorso un romeno già noto alle forze di polizia ha raggiunto il mercato coperto in centro a Mestre, chiuso in quel momento, ha forzato una bancarella per entrarvi e ha portato via 160 euro dal fondo cassa. Un furto che gli è costato caro. Il pm durante la direttissima di oggi, lunedì 27 maggio, ha disposto la custodia in carcere dove l'uomo resterà perché la "spaccata" al banco al mercato è l'ultimo di una serie di reati da lui commessi nel tempo, sul territorio. La notte del colpo al mercato i residenti si sono svegliati di soprassalto per l'allarme scattato con l'intrusione, che tuttavia ha dato il tempo al malvivente di afferrare i pochi soldi dal cassetto e allontanarsi. I poliziotti del 113 dopo un paio di giri dell'isolato lo hanno riconosciuto dagli abiti e dai movimenti che la telecamera aveva ripreso poco prima e l'hanno fermato. Trattenuto in cella, stamattina ha avuto la convalida della custodia con il trasferimento al Santa Maria Maggiore.

Contemporaneamente, dall'altra parte della città, al centro commerciale Porte di Mestre una veneziana di 43 anni, scappata dal letto d'ospedale all'Angelo, ha raggiunto l'Ovs e ha cercato di portarsi via 500 euro di abiti e biancheria arrivando quasi a uscire dalla porta del negozio. Le volanti del 113, allertate dalle guardie giurate che l'avevano scoperta e bloccata, l'hanno fermata e trattenuta fino a stamattina, quando è arrivata in aula per la direttissima completamente bardata con casco, mascherina e guanti perché al tribunale pensavano avesse il Covid. L'avvocato della signora ha precisato fermamente che il virus che aveva attaccato la sua cliente era quello dell'hiv, non trasmissibile per via aerea, e ha chiesto pertanto che alla signora venissero tolti i dispositivi, parzialmente rimossi per prendere parte all'udienza. Il pm, in chiusura del caso, per la 43enne non ha chiesto misure, poiché incompatibili con il suo stato di salute. Una volta lasciata libera, l'ha fatta riaccompagnare all'ospedale per la prosecuzione delle cure (sotto: una volante della polizia del 113).