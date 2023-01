Saccheggiano le auto in sosta, messi in fuga dai residenti

Hanno tentato di aprire alcune auto parcheggiate, senza risultato. Poco dopo, ne hanno trovate due aperte e hanno cominciato a cercare oggetti di valore all'interno. Due residenti, però, li hanno visti e hanno iniziato a gridare, mettendoli in fuga. Sono stati fermati poco dopo dalla polizia locale due uomini, un 30enne e un 40enne originari della Repubblica Ceca, e sono stati denunciati.

I fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì a san Donà. I due ladri hanno cercato di saccheggiare alcune auto in sosta in via Torcello, quando hanno attirato l'attenzione dei residenti. Nella fuga hanno abbandonato a terra un giubbino appena rubato. Grazie alla descrizione fornita dai testimoni, gli agenti sono riusciti a rintracciarli poco dopo nei pressi di un locale. Entrambi privi di documenti, sono stati accompagnati in comando per l'identificazione. Durante la perquisizione gli operatori della polizia locale hanno sequestrato un coltello che uno dei due uomini teneva in tasca e le chiavi di una Renault Clio parcheggiata poco distante, risultata rubata qualche giorno prima a Udine. I due sono stati denunciati per concorso in ricettazione.