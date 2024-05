Furti nei magazzini delle aziende di abbigliamento: sette persone in carcere

Sette persone sono state portate in carcere questa mattina, 30 maggio, al termine di un'indagine del Nucleo investigativo dei carabinieri di Venezia relativa a una serie di furti compiuti in varie zone del nordest. Gli arrestati sono tutti di nazionalità romena: cinque di loro si trovano ora reclusi in Romania, gli altri due rispettivamente a Venezia e a Bergamo.

L'indagine, avviata nel febbraio 2022 sotto la direzione della procura lagunare, si è concentrata su alcuni furti avvenuti nei magazzini e nei depositi di proprietà di aziende del settore abbigliamento e accessori di marca. Il lavoro degli investigatori ha permesso di ricostruire un totale di 23 furti (quasi tutti riusciti, eccetto uno), eseguiti dalla banda in un'area molto ampia, tra le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Complessivamente avrebbero sottratto merce per un valore di 1,13 milioni di euro. Una parte della refurtiva, per circa 300mila euro, è stata recuperata nel corso delle indagini.

Una volta raccolti tutti gli indizi a carico della presunta banda, il gip competente ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare, che ha coinvolto anche le Autorità di polizia romene: cinque degli indagati, infatti, nel frattempo avevano fatto rientro in Romania, e per la loro cattura è stato attivato l’organismo di cooperazione internazionale "Sirene". Oltre ai sette componenti principali del gruppo risultano denunciate a piede libero altre tre persone, alle quali è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini: due di loro avrebbero partecipato ad alcuni dei furti con ruoli marginali, mentre il terzo è accusato del reato di ricettazione.