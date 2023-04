Furti in serie nelle aziende edili, arrestato un 42enne

Non solo è stato pizzicato mentre cercava di commettere un furto, ma i carabinieri hanno scoperto che su di lui pendeva anche un mandato di arresto europeo. La notte di Pasqua un 42enne di nazionalità romena è stato arrestato a San Michele al Tagliamento.

L’arresto è avvenuto durante i controlli svolti dai militari della stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro a seguito di alcune denunce ricevute nelle ultime settimane relative a furti di materiale edile, avvenuti nella zona sempre in arco notturno. Dall’incrocio dei dati relativi ai passaggi di veicoli attraverso i varchi stradali, i carabinieri hanno individuato una Citroen C4 di colore azzurro, i cui movimenti sono risultati compatibili con gli orari dei furti.

La notte di Pasqua, una pattuglia che vigilava l’area industriale di San Michele al Tagliamento ha notato la macchina sospetta parcheggiata accanto al furgone di una vicina ditta edile che il 42enne avrebbe cercato di forzare con arnesi da scasso. I militari lo hanno quindi bloccato e, a seguito di perquisizione, hanno trovato all’interno della Citroen, in suo uso, ulteriore materiale ritenuto provento di diversi furti commessi nella stessa nottata a danno di altre aziende del posto.

Secondo le accuse, i furti sarebbero avvenuti praticando un foro nel portellone di vari veicoli aziendali in sosta e raggiungendo, con arnesi da scasso, il meccanismo di sblocco della serratura. L’uomo ha tentato anche di sottrarsi ad un mandato di arresto europeo emesso, nei suoi confronti, dalle autorità romene per l’espiazione della pena definitiva di due anni e sei mesi di reclusione per furto aggravato, fornendo delle false generalità ai militari che, dopo la reale identificazione, lo hanno accompagnato in carcere a Pordenone.