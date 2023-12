I carabinieri intensificano i pattugliamenti per contrastare i furti nel Veneto orientale

Negli ultimi giorni i carabinieri hanno incrementato i controlli nell'area di Portogruaro e territori circostanti (Annone, Villanova di Fossalta, San Michele e Bibione, San Stino, Caorle), in particolare con l'obiettivo di prevenire i furti in casa. Nelle scorse settimane, infatti, diversi residenti hanno denunciato episodi di questo tipo, spesso avvenuti nel tardo pomeriggio con il favore del buio.

Tra sabato, domenica e lunedì le pattuglie delle stazioni locali sono state affiancate dalle Squadre operative di supporto (Sio) del 4° Battaglione Veneto, di stanza a Mestre, oltre che da quelle del Radiomobile di Portogruaro. L'operazione ha permesso di mettere su strada una serie di posti di controllo e vigilanza dinamica lungo le vie di accesso principali, senza tralasciare quelle secondarie più isolate. In totale sono stati impegnati quotidianamente 25 militari.

Nel corso delle operazioni, le pattuglie hanno sottoposto a verifica 105 veicoli e 127 persone. Tra queste hanno arrestato un uomo di nazionalità albanese, fermato ad Annone Veneto, sul quale pendeva un ordine di carcerazione: accusato di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate e violenza privata, è stato portato al carcere di Pordenone dove dovrà scontare due anni di reclusione.

«Mai come in questo momento - fanno sapere dal Comando provinciale dei carabinieri - è importante la collaborazione di tutti i cittadini. Rinnoviamo l’invito a segnalare con tempestività al 112 qualunque anomalia, persone o autovetture sospette, cercando di annotare tipologia e targa. I malfattori sfruttano l'assenza dei proprietari, soprattutto all’imbrunire e nei fini settimana, per tentare di entrare nelle abitazioni che vedono più isolate, più buie, o ritengono comunque non abitate».

I consigli sono i soliti, ma vale la pena ricordarli: