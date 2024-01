Emergenza furti in casa, l'Arma controlla l'intera provincia: 5 arresti

L'emergenza dei furti in casa non molla e l'Arma si è mossa al completo su tutto il territorio. Dal tardo pomeriggio fino a sera tardi sono state 340 le persone identificate e 240 i veicoli ispezionati dai militari. Cinque gli arresti, un ordine di carcerazione per ogni persona bloccata, con pene da 6 mesi fino a due anni e mezzo da scontare per furti, scippi, rapine, aggressioni e intrusioni. Tutte sono rimaste bloccate nella fitta rete dei controlli allestita nel territorio provinciale per prevenire criminalità, spaccio e reati contro persone e patrimonio. La maxi operazione dalla Riviera del Brenta, passando per Mira, Spinea, Scorzè, Mirano, Santa Maria di Sala, Noale, Martellago, Meolo, Quarto d’Altino, fino a giungere a San Donà di Piave e Noventa di Piave. Quella dei furti è una vera emergenza ogni anno, appena comincia la stagione invernale. Qualche settimana il raggio dei controlli straordinari dell'Alto impatto, coordinati dalla prefettura e dalla questura di Venezia, si sono estesi fino all'hinterland metropolitano. A queste operazioni, che si stanno ripetendo ogni settimana, si aggiungono le attività delle singole forze dei polizia come quella dei carabinieri, fatta martedì.

In testa all'operazione le squadre dell'intervento operativo del quarto battaglione "Veneto" con accanto il Comando provinciale dei carabinieri di Venezia e attorno tutte le compagnie e stazioni locali che fanno capo capo all'Arma lagunare. Lo scopo era quello di stanare soprattutto chi mette a soqquadro abitazioni e immobili, svaligiando tutto. Talvolta i danni causati dai furti sono importanti, più che la refurtiva in sé, e ancora più inaccettabile è la sofferenza per la perdita di oggetti che hanno un valore affettivo o hanno richiesto sacrifici per poterne godere. Circa 70 i militari impegnati e 30 i mezzi adoperati; sono stati 47 i posti di controllo con pattuglie "dinamiche" nelle piazze centrali e nelle vie più nascoste con l'aiuto dei militari su auto "civetta", per dare meno nell'occhio e individuare più facilmente situazioni a rischio. Tredici i consumatori di sostanze, per la maggior parte molto giovani, colti sul fatto e che verranno segnalati al prefetto. Durante i controlli alle auto sono anche scattate multe per chi non aveva il mezzo assicurato o non lo aveva fatto revisionare.