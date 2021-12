Ladri trasfertisti specializzati in furti nei negozi H&M: cinque arresti

Una banda specializzata in furti nei negozi H&M è stata smantellata dalla polizia della questura di Pordenone. Giovedì scorso gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di fermo nei confronti di cinque persone di origine albanese, tre uomini e due donne: secondo i risultati delle indagini, coordinate dalla procura di Pordenone, i cinque erano «dediti in via continuativa al furto di capi d’abbigliamento presso i punti vendita H&M», facendo i trasfertisti: «Una volta raggiunto il territorio italiano - scrive la questura - vi permanevano per circa dieci giorni, durante i quali, muovendosi con auto prese a noleggio, raggiungevano i vari punti vendita del territorio nazionale ed asportavano numerosi capi di abbigliamento, dal valore di migliaia di euro, occultandoli all’interno di carrelli della spesa appositamente muniti di dispositivi antitaccheggio». Terminate le trasferte, rientravano nel paese d’origine dove probabilmente rivendevano la merce. La polizia ha messo fine alle loro scorribande giovedì, bloccandoli in flagrante nel centro commerciale Adriatico 2 di Portogruaro e arrestandoli per rapina impropria.

Le indagini erano iniziate in settembre in seguito alla denuncia di uno di questi furti, in orario di apertura, in un negozio di Gran Fiume (Pordenone). Da quel momento la polizia ha avviato una serie di intercettazioni telefoniche e analisi del traffico di cella che hanno permesso di appurare l’esistenza di un gruppo organizzato. I cinque fermati sarebbero coinvolti in almeno 14 furti tra il Friuli Venezia Giulia ed il Veneto tra settembre e dicembre. La tecnica era sempre la stessa: le due donne entravano nei negozi e dopo aver sfilato i capi d’abbigliamento delle grucce li nascondevano tra gli scaffali; quindi entravano due uomini, che nascondevano i capi dentro speciali carrelli della spesa che riuscivano a eludere i sistemi antifurto all'uscita. Il quinto componente della banda aveva funzione di "palo" e restava all'esterno del negozio. I furti si consumavano nel giro di un’ora, poi i ladri si allontanavano a bordo di auto a noleggio dirigendosi verso altri centri commerciali. Riuscivano a mettere a segno anche più colpi nella stessa giornata. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati oltre 350 capi d’abbigliamento per un valore di oltre 8 mila euro.